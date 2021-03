Morte do senador Olímpio foi totalmente ignorada por Bolsonaro

Desde o anúncio da morte do senador Major Olímpio na quinta-feira (18) por causa da Covid-19, Jair Bolsonaro ignorou o anúncio e não se manifestou para prestar condolências ou se solidarizar com a família do antigo aliado, o que causou irritação na base do governo, relata Bela Megale, do jornal O Globo.

Olímpio esteve muito próximo a Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, compondo o chamado “núcleo duro” do bolsonarismo. Tempos depois o senador se afastou e rompeu com o clã.

Membros do governo federal e da base aliada do governo esperavam mais “empatia” de Bolsonaro diante da morte de Olímpio.

O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), sem citar Bolsonaro, expressou no Twitter seu descontentamento. “Apenas 01 político não manifestou condolências pela morte do Senador Major Olímpio, em respeito a sua história, à família e aos policiais do Brasil, aguardamos seu manifesto”.

