Marinha ultrapassa marca de 100 mil procedimentos de saúde na Operação Acre 2024

A Marinha do Brasil ultrapassou a marca de 100 mil procedimentos de saúde realizados durante a Operação Acre 2024, que tem o objetivo de prestar atendimento básico à população ribeirinha que vive em regiões isoladas da Amazônia Ocidental, ao longo do Rio Juruá. O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro”, subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas, está navegando desde o dia 10 de janeiro, ou seja, mais de 100 dias ininterruptos, abrangendo localidades dos Estados do Acre e Amazonas.





Entre os dias 10 de janeiro e 6 de maio deste ano, a Operação Acre totalizou 107.084 procedimentos de saúde ofertados. A maior demanda desse público é para a área odontológica, com mais de 37 mil atendimentos e procedimentos (consultas, extração, limpeza, obturação, etc), seguido da área de enfermagem, que soma mais de 58 mil atendimentos e procedimentos (testes rápidos, aferição de pressa, exame de glicemia, etc).

Ainda no âmbito da operação, o número de atendimentos e procedimentos médicos chegou a 20 mil. A Marinha também levou a essas comunidades a distribuição de mais de 615 mil medicamentos e mais de 10 mil exames realizados.

Ao abarrancar ou atracar nas comunidades, os médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos de saúde a bordo do NAsH “Doutor Montenegro” levam serviços de saúde básica até centenas de ribeirinhos que vivem isoladamente na região. Esse público recebe atendimentos dentro das instalações do navio, que dispõe de laboratórios, consultórios e salas de exame de imagem, ou quando há impossibilidade de acesso por terra, a tripulação vai até a comunidade por meio de lanchas, com todos os insumos necessários para prestar assistência básica de saúde.

Especificamente na Amazônia Ocidental, as Ações de Assistência Hospitalar da Marinha tiveram início na década de 80, motivo pelo qual a população conhece os navios carinhosamente como “Navios da Esperança”.

Em sua 24º Edição, a Operação Acre leva atendimentos básicos de saúde a 64 localidades ao longo do Rio Juruá, com sua tripulação composta por 87 militares, incluindo a equipe de saúde. O navio é subordinado ao Comando do 9º Distrito Naval e opera a partir do convênio entre o Estado do Acre, a Força Naval e o Ministério da Saúde.

Histórico

O então Hospital Fluvial Dr. Manoel Braga Montenegro terminou de ser construído em janeiro de 1997, sob encomenda do Governo do Acre, no estaleiro Conave, em Manaus, sendo entregue na cidade de Rio Branco-AC. Após negociações entre o Ministério da Saúde, a Marinha do Brasil (MB) e o Governo do Estado do Acre, ficou decidido que o navio seria transferido para Marinha por contrato de concessão de uso a ser celebrado entre a MB e o Governo do Estado do Acre, sendo incorporado à Marinha do Brasil, na Estação Naval do Rio Negro, em Manaus-AM, em 19 de maio de 2000.

O nome “Doutor Montenegro” foi escolhido para o navio como homenagem ao ilustre médico acreano, Doutor Manoel Braga Montenegro. Nascido na cabeceira do rio Liberdade, em 14 de março de 1927, filho de uma família de migrantes cearenses, o médico Manoel Braga Montenegro era um homem simples, de poucas e boas palavras, e sempre disposto ao trabalho. O navio tem como lema a frase “Saúde Sem Limites” e realiza, todos os anos, a “Operação Acre”, levando saúde e a presença do Estado às comunidades ribeirinhas do Acre e Amazonas.