Linha de ônibus é alterada para atender comunidades no bairro Tarumã-Açu

Usuários do transporte público de Manaus que moram ou se deslocam para o bairro Tarumã serão beneficiados com mudanças que serão implementadas na Linha 005 – Vivenda Verde/ Campos Sales/ Estação de Transferência 3, a partir da próxima segunda-feira, 13/5.





A linha passa a atender as comunidades Parque das Tribos e Cidade das Luzes, no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus. Com a alteração de itinerário, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), atende solicitação de líderes comunitários que pediam mais uma facilitação para deslocamento dos moradores.

A linha 005 seguirá o itinerário normal até rua Rio Purus e então: rua Siusi, rua Kupa Kawaka, rua Apurinã, rua Vênus, rua Witoto, avenida Cometa Halley, rua Das Estrelas, rua Da Reserva, rua 23 e, então, seguirá o itinerário normal.

Outra mudança que será implementada a partir de segunda-feira é que a linha 005 voltará a iniciar suas viagens a partir do terminal de bairro da linha 011, no condomínio Vivenda Verde, bairro Tarumã-Açu.

Nova linha

Com alteração na linha 005, será criada – também a partir de segunda-feira, 8/5, a linha A-025 – Ajuricaba/Estação de transferência 3/Colônia Terra Nova.

A nova linha atenderá o conjunto Ajuricaba em direção à Estação Santos Dumont (E3), trecho atendido pela linha 005.

A linha A-025 cumprirá o seguinte itinerário no sentido ‘Ida’: rua Sul, avenida Cravina dos Poetas, rua Professora Cacilda Pedroso, avenida Senador Raimundo Parente, avenida Torquato Tapajós, estação de transferência 3, rua Canaã, rua Monte Calvário, avenida das Oliveiras, rua Rufino de Elizalde, avenida Cristã, rua Fenícia, rua Samuel, rua San Miguel de Tucuman, rua Maniva, rua Anagé, rua Asurini, rua Maniva, rua San Miguel de Tucuman, avenida Sucupira e rua Tudy Moutinho.

No sentido ‘Volta’, a linha atenderá o itinerário: avenida Torquato Tapajós (retorno), estação de transferência 3, rua Senador Raimundo Parente, rua Professora Cacilda Pedroso, avenida Cravina dos Poetas e rua Sul.