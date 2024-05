Casamento de Endrick vira assunto proibido no Palmeiras

O desejo de Endrick, jogador do Palmeiras, de casar com Gabriely Miranda, sua namorada quatro anos mais velha, veio à tona recentemente. Ele expressou sua vontade de constituir uma família e ser um pai presente, inspirado pela relação com seu próprio pai. O casal planeja morar em uma mansão em Madri a partir de julho, porém, enfrenta um desafio significativo: a resistência da mãe do jogador, Cíntia, que acredita que ele é jovem demais para o casamento, citando o exemplo de Alexandre Pato.





Essa situação tem sido motivo de tensão, com Cíntia preocupada com a possibilidade de seu filho perder o foco no futebol, algo que o levou ao sucesso no Palmeiras e à contratação pelo Real Madrid, além de convocações para a Seleção Brasileira. Após uma entrevista em que Endrick falou abertamente sobre seus planos, parece que ele optará por não mais discutir sua vida pessoal em público, especialmente sobre o casamento.

No ambiente do Palmeiras, o assunto se tornou proibido devido à repercussão negativa entre Cíntia e o casal. A exposição da vida pessoal de jogadores pode interferir em seu desempenho em campo, uma preocupação compartilhada pela mãe de Endrick. Este é um dilema comum enfrentado pelas estrelas do futebol, cujas vidas pessoais muitas vezes se tornam públicas e podem afetar seu rendimento esportivo.

Fonte: R7