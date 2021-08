Amazonastur realiza visita técnica em Envira para identificar potencialidades turísticas

Técnicos da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) visitam nesta semana o município de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), com o objetivo de identificar viabilidade técnica e possíveis potencialidades e produtos para o desenvolvimento turístico da localidade. A visita teve início na segunda-feira (02/08) e segue até quarta (04/08).

Durante a visita, a Amazonastur participou de um encontro com a gestão municipal. Os representantes do órgão estadual foram recebidos pelo vice-prefeito e prefeito em exercício da cidade, Lira Castro, acompanhado do secretário de Finanças do município, Zildo França, e também pelo presidente da Câmara Municipal de Envira, vereador De Jesus.

Durante a reunião, o diretor de Turismo da Amazonastur, Gustavo Sampaio, enfatizou junto ao gestor a importância da inserção do município no Mapa Turístico Brasileiro. “É muito importante que o município readeque sua gestão. Um dos pontos será a criação de um órgão oficial voltado ao turismo e também um conselho municipal, para que possam consolidar leis que beneficiem o turismo na cidade”, explicou.

Já o diretor do departamento de Negócios e Eventos da Amazonastur, Ian Carmo Ribeiro, indicou a possibilidade da realização de projetos executados pela empresa oficial, como o Turismo em Movimento. “Essa ação é muito importante para o município, visto que propõe o ordenamento das atividades essenciais para o turismo. Também propõe rodadas de negócios com operadores locais e nacionais, e reuniões com agentes de financiamento”, lembrou.

Encerrando a reunião, a chefe de departamento de Registro e Sensibilização da Amazonastur, Giovanna Maués, ressaltou ao vice-prefeito, a importância de os estabelecimentos estarem regulamentados juntos ao Sistema de Cadastro de Pessoa Físicas e Jurídicas do Ministério do Turismo, o Cadastur. “A ordenação vai dar mais credibilidade e propaga a confiança dos credenciados, pois estão trabalhando na legalidade”, finalizou.