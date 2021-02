Anori vai gastar mais de R$ 2 milhões com combustíveis

No início de seu mandato, o prefeito de Anori (a 200 quilômetros de Manaus), Reginaldo Costa, tirou pouco mais de R$ 2,7 milhões dia cofres públicos. O montante foi utilizado para a compra de combustíveis.

Os produtos, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, será destinado para suprir as necessidades do complexo administrativo da prefeitura. O valor será dividido entre duas empresas, a A. Lima Ferreira ME e a Posto Xavier Eireli.

Os contratos foram firmados por meio de processo licitatório.