Após chuvas no Sul, Brasil começa a se preparar para seca na Amazônia

Com a grande quantidade de chuvas que prejudicaram o Rio Grande do Sul, o Brasil começa a se preparar para uma seca “muito terrível” prevista para ocorrer este ano na Amazônia. O governo federal articula ações de prevenção para auxiliar os municípios atingidos pelo fenômeno climático.





Recentemente, a Defesa Civil do Amazonas divulgou alerta de que a estiagem este ano no estado deve ser tão ou mais severa que a do ano passado. Por isso, foi pedido à população que estoque água, alimentos e medicamentos.

A Amazônia enfrentou uma das piores secas em 2023. A população enfrentou problemas como a grande redução do nível dos rios, o que prejudicou o transporte para comunidades ribeirinhas e, consequentemente, seu acesso a água, comida e remédios.

A estiagem na Amazônia ocorre no segundo semestre, com o pico da vazante dos principais rios.