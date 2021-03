Após gastos com caixão, prefeito de Manaquiri quer gastar com ponto de táxi

Com os casos de covid-19 em alta em todo o Amazonas, o prefeito de Manaquiri (a 69 quilômetros de Manaus), Jair Souto, quer gastar R$ 143 mil com a construção de um ponto de táxi. Recentemente, ele desfalcou o cofre da cidade para comprar caixões, justificando com a alta no número de vítimas de covid-19.

A construção será feita sem licitação e o montante será pago para a empresa J. E. Da Silva Eireli. Não foi informada a duração das obras.

O prefeito de Manaquiri pretende valorizar os motoristas de táxi da cidade. Segundo ele, os trabalhadores precisam de um local descente para esperarem por seus passageiros.