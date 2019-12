Após reforma de parque, Parintins volta a ter a Expopin

Após cinco anos, Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) retomou as atividades da Feira Agropecuária (Expopin). A 34ª edição do evento acontece até o próximo dia 22 e, em sua abertura, realizada no último sábado (14), houve uma cavalgada pelas ruas da ilha com a presença do governador Wilson Lima e seu vice, Carlos Almeida. Foram investidos na Expopin R$ 200 mil, por meio de um convênio com a Prefeitura de Parintins.

A feira só voltou ao calendário do governo do Estado devido à revitalização do Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza, localizado na estrada Odovaldo Novo. A obra, realizada pelo governo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), teve o aporte de R$ 600 mil.

“Este evento resgata a autoestima de pessoas que estão trabalhando dia e noite para garantir o alimento. E é uma forma também de começarmos a resgatar essa atividade aqui, não só com um evento, mas com outros investimentos que temos feito no setor primário”, afirmou o governador Wilson Lima. “Temos trabalhado em várias áreas para diversificar as matrizes econômicas e gerar emprego e renda para o nosso povo”, completou.

Para a reforma, a Seinfra manteve o padrão da estrutura de madeira existente, com peças de madeira com tratamento anticupim, no prédio administrativo e no abrigo de exposição. A feira conta com ações da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas (Idam, Adaf, ADS) e está oferecendo cursos de capacitação para os produtores de Parintins com temas como Políticas Públicas para Agricultura Familiar, Pesca Manejada, Boas Práticas da Mandioca, Cadeia Produtiva do Leite, Alimentação e Nutrição de Bovinos e Bubalinos, e Morfologia do Gado Leiteiro.

Até 22 de dezembro também serão oferecidas diversas atrações, como corrida de cavalo, leilões, prova do laço, concurso leiteiro, concurso do melhor queijo, atrações musicais, entre outros.

Atividades voltam a registrar crescimento em Parintins

Mesmo com uma série de desafios e queda nos último anos, a pecuária de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus voltou a crescer este ano. Ao todo, o município já registra bons números no setor com um pouco mais de 69 mil cabeças de gado e 1,1 mil pecuaristas cadastrados.

“Parintins já foi líder com mais de 250 mil cabeças de gados. Precisamos resgatar a tradição deste parque. E a revitalização é algo muito simples, não fizeram antes porque, lamentavelmente, só se falava em Manaus”, disse o secretário de Produção Rural, Petrucio Magalhães.

Saúde

Durante a agenda em Parintins, o vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, visitou Unidades Básicas de Saúde de Parintins, acompanhado do prefeito Frank Bi Garcia e de deputados estaduais.

Neste ano, o governo do Amazonas repassou R$ 2,7 milhões do Fundo de Interiorização do Desenvolvimento (FTI) para a rede de Saúde de Parintins. Além desse valor, o governo também liberou emenda de R$ 397 mil da deputada Alessandra Campelo, contribuindo para o bom funcionamento da rede de saúde municipal, como pode constatar o vice-governador.

O prefeito Bi Garcia disse que o município tem cerca de R$ 7 milhões em emendas para receber. “E desse total, a maioria foi liberada pelo governo, e nós agradecemos e reconhecemos essa parceria”, afirmou.

Tecnologia e Educação

Ainda em Parintins, o investimento do goverrno do Amazonas em tecnologia, no Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), proporcionou a formação de mais uma turma de alunos, das zonas urbana e rural do município. No Clube Ilha Verde, 273 alunos festejaram a formatura no Ensino Médio. Os alunos são de 41 comunidades, onde o ensino foi possível com o Centro de Mídias da Seduc, o grande aliado dos 112 professores dessas comunidades.