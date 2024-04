Após ‘trégua’ da seca, situação de emergência deve acabar no AM

Com o início da normalização dos níveis dos rios, o Amazonas deve sair da situação de emergência iniciada com a seca severa. Em outubro do ano passado, o Estado iniciou o decreto, válido por 180 dias.





Mais de 600 mil pessoas foram prejudicadas nos 62 municípios. Comunidades ribeirinhas precisaram ser isoladas, aulas foram suspensas, entre outras dificuldades.

Além disso, na última semana o Alerta de Cheia indicou que os rios Negro, Solimões e Amazonas devem enfrentar uma enchente menos intensa neste ano. As previsões, com antecedência de 75 dias para o pico da cheia, contemplam os municípios de Manaus, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins, onde vivem mais de 2,3 milhões de pessoas.

Segundo as previsões (com 80% de intervalo de confiança), o Rio Negro deve atingir 27,21 m em Manaus, com possibilidade de chegar à máxima de 28,01 m.