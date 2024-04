Serviços eleitorais estão disponíveis no centro de convenções Vasco Vasques

Quem precisa de serviço eleitoral, pode comparecer ao Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV). O local está com um posto de atendimento avançado ao eleitor pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Montado em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), o ponto da Justiça Eleitoral busca ampliar a oferta dos serviços à população em um ambiente moderno, versátil e seguro.





O atendimento será feito até 8 de maio, das 8h às 15h, com agendamento prévio pela internet. Os cidadãos de Manaus poderão tirar o título, mudar o local de votação, transferir o domicílio eleitoral de outro município, mudar o nome, registrar o nome social, entre outros serviços.

Para ter acesso aos serviços, é necessário agendar o atendimento pelo site do TRE-AM. Após o procedimento, o cidadão deve comparecer ao local, no dia e hora marcada, com RG e comprovante de residência em mãos.