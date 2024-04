Do Tá Com Nada as estalecadas: Davi analisa as consequências das ações de Beatriz e Alane no BBB 24

Após a briga intensa com Beatriz na noite anterior, Davi, ainda impactado pelo desentendimento, compartilha suas frustrações sobre as punições recebidas pelas sisters no BBB 24 com Isabelle, em uma conversa matinal na cozinha, antes mesmo dos outros brothers acordarem.





Entre uma xícara de café e um suspiro de desânimo, Davi expõe sua intenção de retomar a conversa com Beatriz, evidenciando a postura defensiva de Alane, que sempre se prontifica a apoiar a amiga, independentemente das circunstâncias. “Ela sabe que, mesmo estando erradas, vão sempre se apoiar. É compreensível, afinal, são amigas. Mas é inegável que estão cometendo erros”, ele comenta sobre a dupla.

Refletindo sobre a dinâmica do jogo, Davi ressalta a importância de identificar e apontar os erros dos participantes. Ele recorda as situações em que tanto Beatriz quanto Alane contribuíram para as punições do grupo, especialmente durante os períodos em que estavam no Tá Com Nada. O episódio em que Beatriz foi severamente punida por customizar um biquíni com cascas de banana é mencionado como um exemplo marcante desses erros.

“Elas vacilaram do início ao fim do jogo”, desabafa Davi, referindo-se às punições acumuladas pelas duas. “A Bia levou 45 estalecadas, e a Alane, na última vez, levou mais de trinta. Metade dos problemas foram causados por elas. A galera até tenta argumentar, mas elas continuam se defendendo”, ele conclui, expressando sua preocupação com a postura das sisters diante das consequências de suas ações.

Nesse cenário de tensão e conflito, o jogo se intensifica, e as relações entre os participantes continuam sendo testadas, enquanto Davi e os demais habitantes da casa buscam sobreviver às intrigas e desafios do BBB 24.

Fonte: BBB 24