Apuí é campeão de desmatamento na Amazônia

Nessa semana, o Índice de Progresso Social, IPS Amazônia 2021, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) informou que os municípios campeões em desmatamento na Amazônia são os menos desenvolvidos da região. Apuí (a 445 quilômetros de Manaus) está entre os líderes desse ranking.

Dos 772 municípios amazônicos, os 20 que mais desmataram a floresta desde 2018 são mais violentos, sofrem mais com falta de saneamento básico e têm os piores índices de saúde, educação, acesso à informação e equidade de gênero.

“Em geral, vimos que onde tem muito desmatamento na Amazônia tem muita pobreza e baixo progresso social”, explica o autor principal do IPS 2021, Adalberto Veríssimo, pesquisador do Imazon. “Os dados mostram que o desmatamento da Amazônia não compensa nem para a economia, já que afugenta investidores, não promove inclusão social e esgota os recursos naturais da população, causando mais pobreza”, completou.

Os dez municípios onde houve maior desmatamento da Amazônia desde 2018 e que tiveram as piores notas no IPS (de zero a 100 pontos, em que zero indica o pior índice de progresso social) são: Pacajá (PA) – 44.34 pontos, Portel (PA) – 46,25 pontos, Apuí (AM) – 47,49 pontos, Senador José Porfírio (PA) – 49,26 pontos, Novo Repartimento (PA) – 49,71 pontos, Uruará (PA) – 49,84 pontos, Anapu (PA) – 49,95 pontos, Novo Progresso (PA) – 51,60 pontos, Cujubim (RO) – 52,11 pontos, São Félix do Xingu (PA) – 52,94 pontos.