Arábia Saudita declara feriado nacional após vencer a Argentina na Copa

A Arábia Saudita decretou feriado, na próxima quarta-feira (23), em todos os setores do Estado, da iniciativa privada e educacionais, após derrotar a Argentina, nesta terça-feira (22), pelo grupo C da Copa do Mundo do Catar.

“Fica determinado que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os servidores de todos os setores do Estado e da iniciativa privada, e alunos e alunas de todas as etapas de ensino”, declarou a empresa estatal de comunicação pelas redes sociais.

Depois de Lionel Messi abrir o placar cobrando penalidade máxima, os sauditas foram buscar a virada com gols de Al-Shehri e Salem Al-Dawsari.

Os argentinos tentaram o empate até o final, mas não obtiveram sucesso e o jogo acabou 2 a 1 para os árabes.

A vitória foi considerada a maior surpresa da história da Copa do Mundo pela empresa de dados Nielsen Gracenote, superando a maior zebra anterior, a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra em 1950.

Usando seu próprio sistema de classificação e uma fórmula complexa que leva em consideração a força, localização e história da equipe, a Gracenote disse que a chance da seleção saudita, 51ª no ranking da Fifa, derrotar um time argentino invicto em 36 jogos era de 8,7%.

A próxima partida da Arábia Saudita será contra a Polônia no próximo sábado (26), no Estádio da Cidade da Educação, em Doha.

cnnbrasil