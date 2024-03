Arnoud Lucas firma apoios e coligações para disputar Prefeitura de Itacoatiara em 2024

No ritmo das eleições, o pré-candidato a prefeito de Itacoatiara, o vereador Arnoud Lucas (PV), está empenhado no corpo a corpo com a população.





Prova disso é que o parlamentar tem intensificado as ações para conseguir apoio em busca do Executivo municipal.

Coligados

Na última sexta-feira, 15, o político se reuniu com cerca de 60 pré-candidatos a vereador e lideranças partidárias do município. Ao seu lado para a disputa devem caminhas os partidos Podemos, PSD, PMB (Partido da Mulher Brasileira) e AGIR, indicando uma aliança forte e diversificada.

A reunião serviu, ainda para discussão de propostas para fortalecer a candidatura de Arnoud Lucas e garantir uma campanha eficaz e representativa.

A presença massiva de pré-candidatos a vereador demonstra o apoio e a confiança depositada no projeto político liderado por Lucas. O pré-candidato também destacou a importância da união e do trabalho conjunto para enfrentar os problemas e representar os interesses da população de Itacoatiara.

Apoios

O evento foi realizado em uma residência particular e marcou um momento crucial na trajetória política local, com representantes de partidos que devem compor o time de Arnoud Lucas no pleito deste ano.

A reunião teve apoio dos deputados estaduais do Amazonas, como a Joana Darc, Mário César Filho, Rozenha, Alessandra Campelo e João Luiz; deputados federais Saullo Viana e Fausto Jr, e do vereador de Manaus Caio André.

A expectativa é de que a corrida eleitoral em Itacoatiara, que tem ainda nomes como o atual prefeito Mário Abrahim (Podemos) e Cabo Maciel (PL), seja acirrada.