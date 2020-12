Assaltante de ônibus é preso na Efigênio Salles

MANAUS – Por volta das 20h30 de quinta-feira (10), policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um criminoso de 19 anos, apontado como responsável por assalto a passageiros de um ônibus da linha 671 do transporte coletivo urbano, em fato ocorrido na avenida Efigênio Salles, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com os policiais, a guarnição fazia patrulhamento de segurança na área do bairro Aleixo quando visualizou populares no encalço de um homem, que se escondeu no terreno do Centro de Treinamento do Nacional Futebol Clube, naquelas imediações. Após ouvir dos populares o relato sobre os motivos da perseguição, os policiais passaram a procurar pelo suspeito, que foi encontrado no citado terreno.

O suspeito foi revistado, sendo encontrado em posse dele um simulacro de arma de fogo, quatro aparelhos celulares e R$ 244,30 em espécie – que, segundo testemunhas, era a renda do coletivo na ocasião do assalto.

O suspeito recebeu voz de prisão e, juntamente com a materialidade, foi entregue no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso teve prosseguimento.