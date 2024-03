Assaltantes foram presos após realizarem várias vítimas pelo OLX

MANAUS | Cinco criminosos foram presos na noite de terça-feira, (12), na rua Salva, comunidade Val Paraíso, Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.





A quadrilha realizava assaltos e intensa venda de drogas no local. O bando agia pelo aplicativo de vendas OLX, pois escolhiam produtos para realizar compras, ligavam para os vendedores e se diziam interessados no produto e pediam para irem entregar na rua Menino de Jesus, mesmo bairro da prisão.

As vítimas ao chegarem no local eram assaltadas e tinham seus bens subtraídos e também eram obrigados a realizar pix para outras contas. O caso foi apresentado no 14º DIP.