Idam escoa 14 toneladas de alimentos comercializados em programa de Lábrea

Trabalhadores rurais de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus) foram beneficiados com R$ 41 mil. O rendimento ocorre por meio de ação do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), que atuou na logística de 14 toneladas de alimentos produzidas por 15 agricultores familiares locais, comercializados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).





Entre os alimentos escoados pelo Idam, por meio da Unidade Local (UnLoc) Idam/Lábrea, estiveram macaxeira, mel de cana, milho verde, a abóbora, farinha, a castanha do Brasil, banana, feijão de praia, além de tucumã, coentro, couve, cebolinha, chicória e a batata doce. A produção teve como destino o Hospital Regionalismo de Lábrea, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), a Associação dos Pais e Amigos (Apae) e o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps).

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é um programa do Governo Federal que, no Amazonas, é coordenado pela Secretaria do Estado de Produção Rural (Sepror). A iniciativa tem como premissa a distribuição simultânea de alimentos provenientes da agricultura familiar, que têm como destino intuições que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.