Associações rurais de Tefé recebem quase R$ 400 mil do Governo do AM

O governador Wilson Lima repassou mais de R$ 398 mil em recursos para três associações dos setores rural e social do município de Tefé (a 592 quilômetros de Manaus). Foram entregues, ainda, itens em apoio a atividades de unidades de conservação da região, além da doação de pescado adquirido de produtores locais.

“Nós fizemos o Auxílio Estadual Emergencial e entregamos para essas famílias, assim como fizemos o Auxílio Estadual Enchente, que nós entregamos aqui também no município de Tefé. E semana que vem eu vou lançar o Auxílio Estadual Permanente. Ele vai ser para sempre”, disse Wilson Lima.

Por conta da pandemia, 3 mil pessoas receberam o Cartão Auxílio Estadual, de R$ 600, e mais 2,5 mil contaram com o Auxílio Estadual Enchente, de R$ 300, que ajudaram na compra de alimentos e outros itens essenciais, em Tefé.

Para as instituições das áreas rural e social, o governador destinou recursos em forma de cheque-pagamento, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Além disso, o órgão também distribuiu kits de higiene, com itens como escova e creme dental, papel higiênico, absorvente, sabonetes e álcool em gel, em reforço aos cuidados contra a Covid-19.

O valor destinado para as três associações totaliza mais de R$ 398 mil e auxiliará em projetos que atenderão 1.995 famílias. São R$ 149 mil para a Associação dos Produtores Rurais de Hortaliças de Santa Clara (Aprohortes); R$ 149 mil para a Associação Comunitária Indígena Nova Esperança do Povo Kokama da Barreira da Missão de Baixo (Acinepk); e R$ 99 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Tefé.