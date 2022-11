Ataque da Turquia deixa 31 mortos na Síria e no Iraque

Aviões de guerra da Turquia bombardearam bases militares curdas no norte da Síria e do Iraque neste domingo (20), deixando 31 mortos segundo a agência de notícias France Presse. A investida militar foi uma resposta a um atentado na semana passada na cidade de Istambul.

Os militares turcos travam uma disputa territorial de décadas pelo controle da região do Curdistão.

O Ministério da Defesa da Turquia afirmou em um comunicado que os ataques tinham como alvo bases do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado terrorista por Ancara, e da milícia síria curda YPG, que a Turquia acredita ser uma ala do PKK.

A Turquia culpa militares curdos pela explosão de uma bomba em Istambul. Na atentado, no dia 13 de novembro, seis pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas. O PKK e as forças Democráticas Sírias (SDF), lideradas pelos curdos, negaram envolvimento. O SDF promete retaliação pelo bombardeio deste domingo.

Band