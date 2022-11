Família de militar morto fala em descaso do Ministério da Defesa e pede investigação

A família do soldado Kauan Jesus da Cunha Duarte, 19, da FAB (Força Aérea Brasileira), assassinado no sábado (19), com um tiro na cabeça no alojamento da guarda, no prédio anexo ao Ministério da Defesa, em Brasília, divulgou nota cobrando a investigação do caso pelas autoridades.

O texto diz que causa indignação o descaso como o Ministério da Defesa enfrenta a situação e o luto da família. “Nenhuma mensagem oficial fora transmitida, sequer para informar a respeito do falecimento de Kauan”, diz.

Kauan foi atingido por um tiro disparado por Felipe de Carvalho Sales, colega de farda também de 19 anos.

A nota, distribuída pelos advogados Walisson dos Reis e Wilibrando Albuquerque, pede “apuração profunda acerca das motivações de natureza subjetiva que levaram o assassino a agir de forma brutal”.

“É necessário investigar a influência de terceiros, partícipes ou não, que instigaram o homicida a agir de forma cruel contra Kauan, bem como o mote para tamanha violência e ódio”, diz o texto.

Ao UOL, a Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que a ocorrência foi registrada como homicídio, mas que a investigação ficará a cargo da FAB. Em nota divulgada ontem, o Ministério da Defesa lamentou o caso, que classificou como um incidente e confirmou a morte no local.

Segundo o site Metrópoles, que divulgou o caso primeiro, o disparo ocorreu em uma briga entre os dois durante a troca de turnos.

Nas redes sociais, Kauan mostrava sua rotina na FAB e também fazia posts sobre o namoro com uma jovem estudante do Colégio Militar. A formatura do soldado foi no dia 8 de julho, ocasião em que ele agradeceu a Deus e ao apoio dos familiares.

O velório do soldado foi realizado na tarde deste domingo (20) em Brasília. O sepultamento estava agendado para às 17h no Cemitério do Gama.

Leia a nota na íntegra:

Os procuradores que assinam a presente nota, constituídos pelos familiares de KAUAN JESUS DA CUNHA DUARTE como seus representantes legais nos procedimentos com vistas a apurar o crime de homicídio praticado por FELIPE DE CARVALHO SALES, tem a declarar que o clima de consternação motivado pelo assassinato e suas circunstâncias – para além das responsabilidades das autoridades institucionalmente designadas para a investigação do caso – indica a necessidade de apuração profunda acerca das motivações de natureza subjetiva que levaram o assassino a agir de forma brutal.

É necessário investigar a influência de terceiros, partícipes ou não, que instigaram o homicida a agir de forma cruel contra KAUAN, bem como o mote para tamanha violência e ódio.

Causa indignação o descaso como o Ministério da Defesa enfrenta a situação e o luto da Família. Nenhuma mensagem oficial fora transmitida, sequer para informar a respeito do falecimento de KAUAN, o que enseja maior perplexidade.

A Família de KAUAN JESUS, enlutada, agradece o respeito e a cobertura promovida pelos órgãos da imprensa.

A publicização das investigações, com transparência, ampla cobertura, isenção e participação da sociedade civil admitirá um desenvolvimento válido, legal e regular do processo investigatório, com a responsabilização do autor direto, eventuais participes ou instigadores, inclusive.

O homicídio de KAUAN JESUS causa consternação e tristeza e, observado o devido processo legal e a ampla defesa, não ficará impune, para o bem da história daqueles que sonham em servir à Pátria, para o bem da história da sociedade brasiliense e do Brasil.

UOL