Ex-mulher promete revelar os crimes do presidente do PL; o ‘dono do bordel’ (vídeo)

Maria Christina Mendes Caldeira, ex-mulher de Valdemar Costa Neto, prometeu revelar crimes do presidente do PL. Ela disse que vai fazer a vida do ex-marido “um inferno” por ele ter “contestado a democracia”.

A fala ocorreu durante live no Instagram na última terça (15).

“Ai, Valdemar, essa sua mensagem de que você vai contestar a democracia, as eleições, você me levou para o heaven. Você esqueceu que eu tenho uma porrada, uma quantidade gigante de documentação sua da época do car wash e da sua atual, e mais: a evasão de dívida e sonegação dos Bolsonaros”, afirmou Maria Christina.

Ela diz que foi “casada com o dono do bordel do Congresso” e que “está na hora do PL ser cassado”.

A ex-mulher do presidente da sigla também ironiza que ele só contestou o resultado das eleições no segundo turno, após sua bancada ser eleita na primeira etapa.

Lista de crimes do presidente do PL

A ex-mulher de Valdemar diz que o passado do político tem uma “sujeirada danada” e cita “porto de Santos, aeroporto e tráfico de drogas”. “Fora que você gastou R$ 1 milhão de dinheiro do partido para comprar essa auditoria”, afirmou. Ela ainda diz que o chefe do Executivo está “deitado no sofá vendo Netflix e picotando documento”.

Maria Christina mora nos Estados Unidos e foi responsável, em 2011, pelo depoimento que fez Valdemar ser preso após a CPI do Mensalão. Ela já afirmou em entrevista que o presidente do PL já a ameaçou de morte.

Assista o vídeo: