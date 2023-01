Ator Julian Sands está desaparecido após fazer trilha em montanha na Califórnia

O ator britânico Julian Sands, de 65 anos, está desaparecido após fazer uma trilha em uma montanha na Califórnia.

Segundo o site TMZ, a última vez que ele foi visto foi fazendo uma caminhada em Mount Baldy. De acordo com a publicação, a região que ele desapareceu, atualmente está coberta de gelo e neve.

Segundo a publicação, as autoridades estão fazendo busca na região, mas as equipes de resgate estão tendo dificuldade por causa do inverno rigoroso na montanha e ameaças de avalanche. De acordo com a CNN, as equipes estão usando drones para auxiliar a busca.

A família do ator reportou seu desaparecimento na sexta-feira (13), mas as autoridades só fizeram um anúncio público que havia um alpinista desaparecido nesta quarta-feira (18).

Julian tem dezenas de filmes e trabalhos de TV no currículo ao longo de quatro décadas de carreira.

Entre os filmes estrelados pelo ator, estão “Uma janela para o amor”, “Mistérios e Paixões”, “Aracnofobia”, “Despedida em Las Vegas” e “Warlock: O Demônio”. O ator também participou de alguns episódios das séries “Dexter” e “Smallville”.

