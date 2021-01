Por conta do aumento nos casos de covid-19 no Amazonas, as aulas presenciais da rede municipal devem ser retomadas em março. O retorno estava previsto para 18 de fevereiro.

A data de reinício está sendo analisada. O retorno das aulas presenciais está sendo preparado com base nos protocolos sanitários.

“Estamos nos preparando para um eventual retorno. Mas tudo deve ser de maneira segura”, disse o titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino.