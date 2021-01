Aumenta as notícias ‘mentirosas’ contra o governo do Amazonas

Com o número de casos de coronavírus em alta no Estado, o governo do Amazonas tem sido alvo de fake News por todo o país. Muitas delas distribuídas em portais e blogs de renomados jornalistas que não se preocuparam em apurar o fato verdadeiramente antes de publicar.

A propagação das fake News trata-se de um bombardeio de grupos políticos contrários ao governo do Amazonas, que chega a ser criminoso. O intuito dos grupos é fazer com que a população acredite em coisas que não são verdadeiras para destituir o governador Wilson Lima.

No entanto, há uma lei de fake News atualmente que combate a disseminação de notícias falsas na internet. As fake News são notícias falsas compartilhadas com o objetivo de enganar ou deturpar uma informação sobre alguém ou alguma situação.

Em meio à pandemia muitas fake News estão sendo compartilhadas com alta frequência via WhatsApp.

No último dia 5, uma lei foi promulgada no Amazonas e prevê multa de R$ 1 mil a R$ 10 mil para quem divulgar, por meio eletrônico ou similar, notícia falsa sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado. O valor será revertido para o apoio do tratamento de epidemias no Amazonas.