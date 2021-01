Bandidos realizam crimes no N.S das Graças e são flagrados por câmeras

MANAUS – Um vídeo que chegou a nossa equipe de reportagem, mostra o momento em que ocupantes de um carro branco marca Ford Fiesta, realizam vários assaltos na tarde de terça-feira, (19), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

A placa do carro foi flagrada por câmeras de segurança onde identificou a mesma como QZT-8J48. O carro tem uma amaçado na porta do lado do motorista. Quem souber o paradeiro dos criminosos, entrar em contato com o 181 ou 190. A sua identidade será mantida em mais absoluto sigilo.

Por Correio da Amazônia