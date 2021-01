Vídeo mostra assaltante caindo de moto após roubar R$ 51 mil de empresário

MANAUS – Na tarde de terça-feira (19), dois homens, de 25 e 31 anos, foram presos por policiais militares da Força Tática após roubo na rua dos Barés, no Centro de Manaus. A dupla foi flagrada com R$ 51 mil em espécie e presa no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

A equipe estava em patrulhamento ostensivo no Centro, vistoriando o cumprimento do decreto governamental, quando se deparou com a fuga de dois infratores em uma moto. O dinheiro havia sido roubado de um homem na rua.

Na tentativa de fuga, a dupla caiu da motocicleta. Durante a abordagem, eles foram flagrados com o dinheiro oriundo do crime. Um dos suspeitos já possuía passagem pela polícia por roubo em 2017.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A motocicleta de placa OAK-4431 foi apreendida.