Autaz Mirim terá interdições parciais e temporárias neste final

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que, entre os dias 22 e 25/3, haverá interdições parciais e temporárias na avenida Autaz Mirim nas imediações das obras do complexo viário Rei Pelé. As interdições serão necessárias para realizar transporte de vigas para a obra que ocorrerão sempre entre 20h e 4h.





No sentido Centro para o bairro, os condutores terão como opção de desvio, entrar à direita na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão; em seguida, à direita, na avenida Itaúba; e, posteriormente, tem como opção seguir na avenida Autaz Mirim. A prefeitura orienta os condutores a reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao passar no trecho.

Quando houver interdições no sentido bairro para o Centro, os condutores, oriundos da avenida Camapuã ou da própria Autaz Mirim, devem seguir pela avenida Itaúba; em seguida, entrar à direita na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão; por fim pode alcançar a Autaz Mirim.

Durante as interdições, agentes de trânsito estarão nas imediações do local para orientar os motoristas sobre as eventuais interdições temporárias. Importante ressaltar que as interdições ocorrerão apenas durante o transporte das vigas.

Transporte

Por causa das interdições, o transporte público também vai precisar de alterações. As linhas 014, 096, 352, 355, 418, 600, 602, 650, 651, 652, 676, 677 e 678 que se destinam do Terminal de Integração 4 (T4-Jorge Teixeira) em direção a Autaz Mirim seguirão o itinerário: normal até avenida Camapuã, então seguem pelas avenidas Itaúba, Brigadeiro Hilário Gurjão, Autaz Mirim e segue os itinerários normalmente.

Por sua vez as linhas 016, 094, 352, 355, 418, 600, 602, 650, 651, 652, 676, 677 e 678 que seguem pela avenida Autaz Mirim em direção ao T4, seguirão pelas avenidas Autaz Mirim, Brigadeiro Hilário Gurjão, à direita na Autaz Mirim, então fazer retorno em frente ao Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste e seguir no sentido Centro na própria Autaz Mirim.

Obras

Neste período, na obra do complexo viário Rei Pelé serão implantadas 21 vigas pré-moldadas, que estão sendo confeccionadas no pátio de vigas e transportadas para a rotatória do Produtor. Essa fase é para estruturar o apoio da pista do viaduto.

A próxima fase para a construção do viaduto é a execução e armação do tabuleiro. A prefeitura concluiu, até o momento, os oito pilares, as vigas travessas e agora irá lançar as vigas pré-moldadas.

A ordem de serviço foi assinada em janeiro deste ano. A obra é executada com recursos da ordem de R$ 80,8 milhões, oriundos da parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas.