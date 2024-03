Avanço na saúde: Governo do Amazonas prevê mais de 2 mil cirurgias até abril

O Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), está realizando um esforço significativo para diminuir as filas de espera por cirurgias, com a expectativa de realizar um total de 2.120 procedimentos até abril deste ano. O mutirão abrange diversas especialidades, incluindo oftalmologia, proctologia, ginecologia e mastologia, e tem como alvo os pacientes cadastrados no Sistema Nacional de Regulação (SisReg).





No Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, unidade vinculada à SES, está sendo realizado um mutirão de cirurgias oftalmológicas de catarata. Apenas neste final de semana, mais de 500 procedimentos já foram realizados. O primeiro mutirão, ocorrido entre os dias 23 e 25 de fevereiro, resultou em 361 cirurgias oftalmológicas de catarata, com mais 100 procedimentos nas especialidades de proctologia, ginecologia e mastologia realizados em fevereiro.

O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, ressaltou o compromisso do Governo Estadual em intensificar os esforços para melhorar o acesso à saúde e reduzir as listas de espera. “Serão mais de 2 mil cirurgias até a primeira quinzena de abril. Neste final de semana, nós estamos realizando um mutirão de cirurgias de catarata. É a Saúde trabalhando cada vez mais para melhorar o atendimento à população e para redução de filas”, declarou o secretário.

Além dos mutirões, o Hospital Delphina Aziz realiza, em média, 1.300 cirurgias em diversas especialidades por mês, destacando o esforço contínuo para atender às necessidades da população.

Segundo José Luiz Gasparini, diretor operacional Norte, Oeste e Centro-Oeste do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), este avanço é resultado da colaboração de diversas equipes profissionais e da determinação do Governo do Estado em fornecer serviços de saúde de qualidade.

Para a médica-cirurgiã Taynah Miranda Leão, que integra a equipe do Hospital Delphina Aziz, a participação nestes mutirões é extremamente gratificante, pois permite realizar os sonhos de pacientes que aguardam por esses procedimentos com segurança e dedicação da equipe médica.

As cirurgias de cataratas realizadas na unidade contam com tecnologia de ponta, utilizando a facoemulsificação com implantes de lentes. Considerada a técnica mais precisa e menos invasiva para o tratamento cirúrgico e cura da catarata, a facoemulsificação é realizada com microinstrumentos e permite uma recuperação rápida, muitas vezes sem necessidade de pontos de sutura.

Outros mutirões de procedimentos cirúrgicos estão agendados para acontecer na unidade até o mês de abril, abrangendo especialidades como proctologia, ginecologia e mastologia, como parte dos esforços contínuos do Governo do Amazonas para melhorar o acesso à saúde e reduzir as listas de espera.