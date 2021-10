Um avião de pequeno porte caiu sobre um prédio em Milão, na Itália, e deixou oito mortos neste domingo (3). De acordo com as autoridades, o prédio estava desocupado no momento do acidente.

A aeronave caiu no bairro de San Donato, que fica na região metropolitana da cidade. O local fica a poucos quilômetros do aeroporto de Linate, de onde o avião decolou com destino à Ilha da Sardenha, no mar Mediterrâneo.

Bombeiros foram acionados para conter o incêndio e afastar pessoas da região.

cnn