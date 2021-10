Flamengo e Atheltico-PR se enfrentam neste domingo, no Maracanã

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam hoje, domingo, 03 de outubro (3/10), pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Flamengo é 4° colocado na tabela, com 35 pontos somados em 19 partidas disputadas. São 11 vitórias, dois empates e seis derrotas, sendo seis triunfos e quatro reveses como mandante.

Já o Athletico Paranaense é o 9ª colocado na tabela, com 30 pontos conquistados em 21 partidas jogadas. São nove vitórias, três empates e nove derrotas, sendo três triunfos e sete reveses como visitante.

Escalação provável

Flamengo

Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio (Léo Pereira) e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).

Athletico-PR

Santos; Nicolás Hernández, Thiago Heleno e Lucas Fasson; Khellven, Richard, Léo Cittadini e Nicolas; Nikão, Pedro Rocha e Renato Kayzer.

