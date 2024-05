Batalhão Ambiental prende mulher e apreende 27 quelônios no Parque das Laranjeiras

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), prendeu uma mulher, de idade não informada, e aprendeu 27 quelônios, na noite de sexta-feira (24/05), no loteamento Parque das Laranjeiras, zona centro-oeste de Manaus.





Os PMs do BPAmb foram acionados pela equipe policial das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que estava no local para averiguar uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. Após constatar que se tratava de crime ambiental, a unidade especializada acionou o Batalhão Ambiental, que encontrou 27 quelônios, sendo 24 em uma caixa d’água e três em um freezer, em uma residência.

Dentro do freezer também foi encontrada uma carne de animal silvestre congelada, supostamente paca. Questionada sobre a licença para tal prática, a moradora da residência respondeu não possuir.

O caso foi encaminhado ao 6⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Crime ambiental

A Polícia Militar orienta a população que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.