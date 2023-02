BBB 23: Brothers acusam Bruna Griphao de agressão e pedem expulsão

Brothers pedem a expulsão da sister Bruna Griphao do Big Brother Brasil 23, após confusão generalizada nesta segunda-feira (27/2). Ela foi acusada de fazer um movimento brusco que atingiu o rosto de Amanda durante uma briga na casa mais vigiada do Brasil.

O momento foi mostrado no Pay Per View, canal 24 horas do reality. Colegas de confinamento, como Fred Nicácio, pedem que Bruna seja expulsa.

“Isso é agressão. Você viu.. o tamanho do”, disse o médico em referência ao tamanho do machucado no rosto de Amanda.

“Ela [Bruna] foi extremamente sem educação”, completou Key, em conversa com colegas depois da confusão.

Fred Nicácio colocou gelo no rosto de Amanda para ajudar a controlar o inchaço.

Já Larissa, que é uma das melhores amigas de Bruna no jogo, relatou a Fred Desempedidos o que viu: “Na hora que ela tava conversando com o Alfance, a Amanda foi atrás dela. E aí, eu disse: ‘deu Bruna, para’. Ela foi meio que foi se soltar e deu uma cotovelada no olho da Amanda. Aí ele [Fred Nicácio] saiu lá do banheiro e veio”.

