PMs do Amazonas reclamam de atraso na data base, promoções e fardamentos velhos

Sem data base, sem promoções há 29 anos, agora sem fardamentos para os policiais, é o assunto mais comentado nas corporações militares do Amazonas





A situação dos policiais militares no Estado do Amazonas está cada vez mais complicada. Além de não terem a confirmação (no contra-cheque) da data-base da categoria e o atraso nas promoções a mais de 25 anos, os PMs começaram a reclamar do envelhecimento do seus fardamentos.

Com os uniformes desgastados e calçados rasgados (fotos), os policiais estão sendo obrigados a comprar seus próprios equipamentos, já que o auxílio fardamento foi cancelado.

Adicionalmente, as lojas que vendem materiais militares também estão enfrentando problemas, pois o comando avisou que os fardamentos serão fornecidos, o que resultou na suspensão das vendas.

Essa situação evidencia não apenas a falta de reconhecimento e investimento no setor de segurança pública, mas também a precariedade das condições de trabalho dos policiais no estado.

Obs: as informações acima foram dadas por Policiais Militares da ativa, que preferem não se identificarem neste primeiro momento, por temerem represálias…