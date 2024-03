BBB 24: Big Fone toca pela segunda vez e Davi atende de novo

O Big Fone tocou novamente na casa do BBB 24 na tarde desta sexta (1). E, de novo, era trolagem: do outro lado da linha, apenas um “sinal de ocupado”. Davi, que estava deitado no jardim na hora da ligação, correu para o telefone e atendeu ao chamado mais uma vez. Ao ouvir o sinal de ocupado, o brother apenas riu.





Mais cedo, o Big Fone tocou e Davi também atendeu à primeira ligação sem mensagem alguma. Ele chegou a fazer mistério para os brothers sobre o que ouviu e só revelou que a chamada era trote para Beatriz e Alane.

Até domingo, o Big Fone ainda vai tocar mais quatro vezes. Quem atender à última ligação, que vai acontecer às 17h20 de domingo (3), durante a programação ao vivo do BBB 24, vai direto para o Paredão. Se a pessoa que atender for Líder ou Anjo, ela vai colocar outra pessoa no Paredão em seu lugar, imediatamente. Confira a dinâmica desta semana!

Fique atento às próximas chamadas do Big Fone:

Sábado (2), às 19h e 23h

Domingo (3), às 6h e às 17h20 (a última, durante a programação ao vivo).

Fonte: gshow