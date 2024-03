David Almeida anuncia primeiro hospital municipal de Manaus

Nas próximas semanas, a Prefeitura de Manaus anunciará a construção do primeiro hospital municipal. Além de ampliar o alcance da saúde com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma das metas do inédito hospital é eliminar a fila por cirurgias de baixa complexidade.





O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida nesta quinta-feira, 29/2, durante a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de mais um viaduto na cidade. O novo complexo viário será construído na Rua Rio Preto, interligando as avenidas Ephigênio Salles e Governador José Lindoso (Avenida das Torres).

“Muito em breve, vamos anunciar a construção do primeiro hospital municipal para internações de tempo reduzido, sendo o pioneiro em Manaus, onde vamos eliminar as cirurgias de baixa complexidade”, destacou o prefeito.

Na atenção à saúde básica, Manaus é referência nacional. Foi eleita sete vezes seguidas como a melhor entre as capitais, segundo o ranking Previne Brasil, do Ministério da Saúde. De acordo com o 19º Anuário Multicidades, publicado pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), é também a cidade que mais investe em saúde na região Norte, totalizando R$ 1,3 bilhão em 2022.