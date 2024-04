BBB 24: Festa tem pressão por beijo e atrito entre Alane e Beatriz

A animação tomou conta da casa mais vigiada do Brasil com a festa junina que agitou o Top 7 do BBB 24 na madrugada deste domingo (7). Com direito a muita música, dança e diversão, os brothers aproveitaram ao máximo o clima de arraiá, embalados por forró e piseiro.





Enquanto a quadrilha animava a pista de dança, um clima romântico pairava entre Isabelle e Matteus, que protagonizaram momentos de cumplicidade, dançando coladinhos. Apesar da pressão dos colegas por um beijo entre os dois, a noite terminou sem que a tão esperada troca de carinhos acontecesse.

No entanto, nem tudo foram risadas e descontração. Um atrito entre Alane e Beatriz acabou por deixar o clima festivo um tanto tenso. A discussão girou em torno de uma brincadeira envolvendo Isabelle e Matteus, gerando desconforto e desentendimento entre as participantes. Alane acabou se culpando pela situação, desabafando em lágrimas, enquanto Lucas Henrique e Giovanna tentavam confortá-la. A conversa ainda trouxe à tona reflexões sobre a relação da manauara com o grupo das fadas, com Giovanna questionando: “Você não se sente parte dali”.

Assim, a festa junina no BBB 24 proporcionou momentos de alegria, romance e também de conflitos, mostrando que mesmo em clima de comemoração, as emoções dos participantes estão à flor da pele.

Fonte: BBB 24