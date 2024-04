Flamengo e Nova Iguaçu decidem hoje (7), o título do Campeonato Carioca

Flamengo e Nova Iguaçu decidem hoje (7) quem fica com o título do Campeonato Carioca. O segundo jogo da final começa às 17h (de Brasília), no Maracanã.





A partida será transmitida pela Band na TV aberta, pelo BandSports em canal por assinatura e também pelo Canal GOAT no YouTube.

Com a vantagem de 3 a 0 no placar do primeiro jogo, o Flamengo entra em campo com uma posição privilegiada, podendo perder por até dois gols de diferença e ainda assim conquistar o campeonato.

Prováveis Escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro – Técnico: Tite

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga, Albert, Bill e Yago Ferreira; Xandinho e Carlinhos – Técnico: Carlos Vitor

Fonte: Gazeta Esportiva