Blitz do TCE-AM realiza primeira inspeção em escola pública após denúncias

A equipe do Blitz TCE realizou, na manhã desta sexta-feira (15), a primeira inspeção no âmbito da educação pública desde o lançamento do programa. Dez auditores técnicos estiveram na Escola Estadual Solon de Lucena, localizada na avenida Constantino Nery, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.





Conforme a chefe do Departamento de Auditoria em Educação do TCE-AM, Adrianne da Silva Freire, o objetivo da visita surpresa teve como foco apurar denúncias recebidas pelos canais de comunicação do Blitz TCE por supostas irregularidades, entre elas a de que obras inacabadas estariam obrigando um sistema de rodízio de aulas, forçando a instituição a utilizar o sistema de ensino híbrido em algumas turmas.

“Diante da gravidade da situação, desses indícios de que os alunos estavam tendo prejuízo nas aulas, entendemos necessário acionar a Blitz e virmos até aqui com a equipe do Tribunal e constatar que realmente há um modelo híbrido sendo utilizado devido a uma manutenção em andamento em algumas salas de aula da instituição de ensino”, afirmou a chefe de departamento.

Ainda segundo Adrianne Freire, a gestora em exercício da escola relatou que durante a manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, foi constatado que seria necessário também uma reforma no sistema de fiação elétrica da escola, demandando assim mais tempo para a finalização do procedimento, o que explicaria a necessidade de alguns alunos ficarem em sistema híbrido, assistindo as aulas em casa pelo Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação.

“O que a gente quer aqui, com a Blitz, é que as aulas voltem ao normal, que todas as salas venham a operar, que os alunos tenham aulas de forma presencial. Fizemos toda a coleta de dados, agora a gente vai se reunir, emitir um relatório, adotando todos os procedimentos adequados para fomentar e incentivar os gestores a resolver a situação dessa escola”, concluiu.

Também durante as inspeções, os integrantes da equipe fiscalizaram desde a infraestrutura da escola, entre salas de aula, banheiros, cantina e áreas comuns, até a disponibilidade de alimentos no depósito, entre outros.

Escola Estadual Solon de Lucena

Construída em 1954, a escola possui hoje mais de 2,5 mil estudantes divididos nos turnos matutino, vespertino e noturno, comportando ainda 147 professores e 37 demais servidores atuando no local, que conta com 27 salas de aula em 5.998 metros quadrados.

Blitz TCE

O programa Blitz TCE é desenvolvido em colaboração com as secretarias de Inteligência (Segin) e de Controle Externo (Secex) do TCE-AM, e visa possibilitar a adoção de medidas eficientes para evitar danos ao patrimônio e interesses públicos.

Anteriormente, os agentes do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) estiveram em quatro diferentes unidades de Saúde.

Denúncias podem ser feitas por WhatsApp, por meio do número +5592991995518 ou pelo e-mail [email protected].