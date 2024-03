Vila Olímpica recebe 1ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

Neste domingo (17/03), às 8h, a Vila Olímpica de Manaus recebe a 1ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco. A competição conta com apoio do Governo do Amazonas e visa qualificar os atletas para campeonatos nacionais.





“Por ser uma modalidade que reforça o legado e as nossas raízes indígenas, é uma honra poder apoiar e incentivar essa prática esportiva. É determinação do governador Wilson Lima, que nossos arqueiros estejam sempre no mais alto nível”, afirmou secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O evento é organizado pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco) e será disputado entre arqueiros na categoria arco recurvo adulto, arco recurvo olímpico e barebow, nos naipes masculino e feminino.

Ao longo do ano são realizadas cinco etapas para no final classificar as melhores pontuações. A atividade que acontece na Vila Olímpica de Manaus tem entrada gratuita.

Jiu- Jitsu

A Arena Amadeu Teixeira acontece neste sábado e domingo (16 e 17/03), a 37ª edição do Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu. A competição visa qualificar os atletas para torneios nacionais e os duelos serão nas categorias mirim, infantil, juvenil, adulto e master.

Futebol

No sábado (16/03), Nacional FC e Manaus FC se enfrentam no Estádio Ismael Benigno. No mesmo dia, no Estádio Carlos Zamith o duelo acontece entre Manauara E.C e Rio Negro, já no domingo (17/03), disputam Amazonas FC e Operário. Todos os jogos a partir das 15h45, válidos pelo Campeonato Amazonense de Futebol.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal de Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13 e Sub 15, neste sábado e domingo (16 e 17/03), a partir das 7h.

Agenda completa

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense – Nacional x Manaus F.C

Data e hora: Sábado (16/03), às 15h45

Entrada: Ingressos

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense – Manauara E.C x Rio Negro

Data e hora: Sábado (16/03), às 15h45

Entrada: Ingressos

Competição: Campeonato Amazonense – Amazonas F.C x Operário

Data e hora: Domingo (17/03), às 15h45

Entrada: Ingressos

Vila Olímpica

Competição: Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco

Data e hora: Domingo (17/03), às 8h

Entrada: Gratuito

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Futsal Amazonense

Data e hora: Sábado e domingo (16 e 17/03), às 7h

Entrada: Gratuito

Arena Amadeu Teixeira

Competição: 37ª Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu

Data e hora: Sábado e domingo (16 e 17/03), às 8h

Entrada: Gratuito