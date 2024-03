Israel Mendes, de 36 anos, natural de Pacatuba Serra da Aratanha e residente em Pacatuba, Ceará, é um verdadeiro amante da aventura e da natureza





Como condutor de aventura e ambientalista, Israel encontrou no parapente não apenas um esporte, mas uma paixão que o conecta com a natureza de forma única.

Praticante de parapente há mais de sete anos, Israel conta que sua paixão pelo voo nasceu do amor pela natureza e pelo voo das aves. Em sua cidade natal, onde há voos de parapente há 20 anos, Israel decidiu aprender a voar, influenciado por amigos e conhecidos.

Mas a aventura de Israel não para por aí. Conhecido por sua amizade incomum, Israel tem um amigo muito especial: um urubu chamado UruFly. Tudo começou com uma ligação de um amigo biólogo, Sanjay Veiga, que contou a história do UruFly, resgatado em um lixão em Fortaleza. Com a impossibilidade de retornar à vida selvagem, UruFly encontrou em Israel um lar.

O processo de adaptação de UruFly não foi fácil. Israel não o considera um animal doméstico, mas sim um animal silvestre que precisa de cuidados especiais. Com a orientação de Sanjay e a ajuda de especialistas em animais silvestres, como o Dr. Marcelo Jucá, Israel conseguiu criar um ambiente seguro e saudável para UruFly em sua casa.

Hoje, UruFly não apenas faz parte da vida de Israel, mas também o acompanha em seus voos de parapente. A relação entre os dois é profunda e espiritual, e UruFly consegue sentir a presença de Israel mesmo quando ele está longe.

Apesar de muitas pessoas acharem estranha essa amizade incomum, Israel não se importa com os comentários negativos. Ele segue firme em seu propósito de mostrar o bem que UruFly faz ao mundo e proteger a natureza da qual vem nossa saúde.

Com toda a documentação legalizada e dentro dos padrões legais, Israel mantém UruFly como um exemplo de como devemos cuidar da natureza e dos animais. Além de UruFly, Israel tem três cachorros, e a convivência entre eles é harmoniosa.

Para quem está interessado em praticar parapente, Israel tem uma mensagem: “Mude a forma de tratar a natureza, urgente! Precisamos cuidar dos oceanos e das florestas, garantir a vida e o bem-estar dos animais. E venham voar, voar é vida!”

Voar livremente é mais do que um esporte para Israel Mendes, é uma conexão com a natureza e uma forma de mostrar ao mundo a importância de cuidarmos do nosso planeta.

“Quero ainda ressaltar que criar animais silvestres sem a devida autorização dos órgãos ambientais é crime! Respeitem nossos animais e nosso meio ambiente”.