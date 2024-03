Relatório revela condições precárias de acolhimento para população de rua em SP

Um relatório recente elaborado por uma comissão da Câmara de Vereadores de São Paulo revelou uma situação crítica na rede de acolhimento destinada à população em situação de rua na capital paulista. As constatações surgiram após visitas a oito locais que oferecem diversos tipos de acolhimento, abrangendo todas as modalidades disponibilizadas pela Prefeitura de São Paulo em 2023, e entrevistas com 70 pessoas, entre acolhidos e funcionários.





Entre as principais preocupações levantadas pelo relatório, destacam-se a insatisfação com as condições de higiene, a falta de privacidade nos banheiros devido à ausência de portas, a escassez de água quente em seis dos oito locais visitados e a superlotação em quartos, como no caso do Centro de Acolhimento Social de Santana, onde 158 pessoas compartilham um único espaço com apenas quatro ventiladores.

Outro ponto de preocupação foi a qualidade da alimentação oferecida, com relatos de comida estragada e a presença de ratos e pombas nos locais. Os usuários demonstraram menor insatisfação quando as refeições eram preparadas internamente, o que ressalta a importância da garantia de uma qualidade superior no conteúdo oferecido.

Além disso, o relatório revelou uma grande disparidade nos custos por usuário mensais, variando entre R$ 1.200 e R$ 4 mil, com o maior valor registrado no CAEF Hotel Plaza Central e o menor no Autonomia em Foco.

Diante dessas constatações, a vereadora Luna Zarattini, presidente da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania, ressaltou que o relatório será entregue ao poder público como um instrumento de pressão. As recomendações de melhorias serão repassadas para a prefeitura, visando resolver as irregularidades e precariedades identificadas nos locais de acolhimento.

O lançamento do documento contou com a presença do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, ressaltando a importância do tema no cenário político e social da cidade de São Paulo. Com pelo menos 64 mil pessoas em situação de rua na capital, o assunto deve ocupar um lugar de destaque nas discussões das eleições municipais deste ano.

Fonte: UOL