MANAUS | Na manhã deste sábado, (16), o condutor de um veículo Fiat Mobi, perdeu o controle e acabou caindo dentro de um igarapé nas proximidades da avenida Japurá bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.





Até o momento não se tem informações sobre as causas do acidente. Um caminhão munck precisou ser acionada para retirar o veículo do local.