Prefeitura oferece vacina contra dengue em oito unidades de saúde neste sábado

A Prefeitura de Manaus continua seu esforço de vacinação contra a dengue neste sábado, 16 de março, disponibilizando a vacina Qdenga em oito unidades de saúde da capital. O horário de funcionamento é das 8h às 12h, visando atender o grupo de crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos, composto por 162 mil pessoas, com uma meta de imunizar 90% desse público-alvo. Até o momento, dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) revelam que 16.268 indivíduos já foram vacinados até o dia 13 de março.





O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, ressalta a importância da vacina como uma ferramenta eficaz de proteção contra a dengue. “A vacinação é parte essencial da estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para proteger crianças e adolescentes dessa arbovirose, que tem sido um desafio para a saúde pública em todo o Brasil. Pedimos aos pais que aproveitem o sábado para vacinar seus filhos”, destaca Djalma.

Em sintonia com as diretrizes do Ministério da Saúde, a Semsa está oferecendo as vacinas em unidades de saúde com maior capacidade de acolhimento, onde os vacinados devem permanecer em observação por um período de 15 a 30 minutos, a fim de monitorar possíveis reações alérgicas.

Outro ponto importante destacado nas orientações técnicas do Ministério da Saúde diz respeito à administração isolada da vacina Qdenga, com um intervalo de 24 horas entre as vacinas de rotina para essa faixa etária, como Hepatite B, HPV, Meningocócica ACWY e Antitetânica. Para vacinas atenuadas, como Febre Amarela, Varicela e Tríplice Viral, é necessário aguardar 30 dias para administração.

Durante os cinco dias úteis da semana, a vacina contra a dengue está disponível em 73 estabelecimentos de saúde, cuja lista pode ser conferida através do link: https://bit.ly/salasvacinaqdenga.

Confira abaixo as unidades de saúde em funcionamento neste sábado, 16/3, divididas por região:

Zona Norte:

1. Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul (horário de funcionamento das 8h às 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados)

2. USF Áugias Gadelha – Rua A, s/nº, Cidade Nova 1

3. USF Major PM Sálvio Belota – Rua João Monte Fusco (antiga rua das Samambaias), nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul:

1. USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste:

1. USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

2. USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

Zona Oeste:

1. USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

2. USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1

A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de Manaus contra a dengue, uma medida crucial para a saúde pública da cidade.