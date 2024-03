Bois de Parintins levam o show ‘O Duelo da Amazônia’, ao Festival de Curitiba

Pela primeira vez, os elencos dos bois bumbás de Parintins se apresentam no maior festival de artes cênicas da América Latina, o Festival de Curitiba. O show inédito “Caprichoso e Garantido: O duelo da Amazônia” é um dos destaques da 32ª edição do festival, marcando a abertura nesta segunda-feira (25/03) e reunindo um público de mais de três mil pessoas no Teatro ViaSoft, na capital paranaense.





Nesta terça e quarta-feira (26 e 27/03), o elenco bovino volta a se apresentar, no mesmo teatro, convidando o público para uma imersão no Festival de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A performance, sob o tema “Duelo da Amazônia”, iniciou com o apresentador do boi Garantido, Israel Paulain e do Caprichoso, Edmundo Oran, dividindo o mesmo palco. Os dois em cena, apesar de opostos, representam a união dos bumbás para potencializar a cultura e o folclore do Amazonas.

O Boi Garantido fez a primeira sequência de toadas com a presença de Israel Paulain e do levantador de toadas, Sebastião Júnior. O tripa Batista Silva, evoluiu com o boi da Baixa do São José, ao lado da sinhazinha Valentina Coimbra.

O primeiro momento do elenco azulado foi comandado por Edmundo Oran e o levantador de toadas, Patrick Araújo. A sinhazinha da fazenda Valentina Cid dividiu a cena com o touro negro da Francesa, representado pelo tripa Alexandre Azevedo.

E assim o show seguiu, com os itens oficiais se revezando no palco, conforme o conjunto de toadas dos bois Caprichoso e Garantido, durante uma hora e vinte minutos. A apoteose se reservou ao final ao som da toada “O Amor está no ar”, de Chico da Silva. Todos os itens dos bumbás subiram ao palco, celebrando a força do Festival de Parintins, da cultura e da arte amazonense. A direção artística foi assinada por Rivaldo Pereira (Garantido) e de Edwan Oliveira (Caprichoso).

Emoção do elenco

O gerente de eventos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Denis Carvalho, acompanhou a delegação bovina. Sempre presente na maioria das apresentações dos bumbás fora do estado do Amazonas e durante o Festival de Parintins, Denis afirma que a experiência em Curitiba foi diferenciada. “Foi maravilhoso ver aquele público de mais de 3 mil pessoas, cantando as toadas, vibrando a cada entrada dos itens oficiais, registrando cada momento. Foi muito bom ver que a nossa cultura está ultrapassando barreiras, ganhando e consolidando espaço em outros estados do Brasil”, disse Denis, que divide a atenção e o apoio aos elencos bovinos, com a produtora cultural Thabatta Melo.

Ainda envolvido pelo calor da emoção, o pajé do boi Caprichoso, Erick Beltão, falou sobre a receptividade do público curitibano. “É de suma importância estar participando, fazendo esse intercâmbio cultural, representando todos os povos originários, principalmente, o boi Caprichoso e o Festival de Parintins. O público maravilhoso, e eu tenho certeza que é 100% azul”, comentou Beltão, sem perder a oportunidade de aguçar a rivalidade entre os bois, a essência do festival.

O levantador de toadas do boi Garantido, Sebastião Júnior, disse que shows como este geram visibilidade e ampliam a demanda de apreciadores do festival. “A nossa apresentação em Curitiba foi muito emocionante, o Garantido de fato emocionou. O Festival de Parintins, a partir dessa apresentação, ganha mais público ainda. É gratificante trazer até a região Sul do Brasil, a nossa festa, um pouco do que é o festival. E sentimos, sim, essa energia maravilhosa, o público, fomos abraçados por Curitiba”, afirma Sebastião.

O sucesso da estreia de “Duelos da Amazônia”, também foi confirmado pela porta-estandarte do Touro Negro, Marcela Marialva. “Fiquei surpreendida! Curitiba tem muito Caprichoso! Meu Deus, eu me senti assim em Parintins! Porque eles cantaram, vibraram junto com a gente”, disse Marcela. Do lado encarnado, a porta-estandarte Lívia Christina, também se disse emocionada por se apresentar pela primeira vez no Sul do Brasil. “É muita felicidade trazer o nosso boi Garantido para Curitiba e mostrar ao mundo o nosso boi maravilhoso. A energia do povo de Curitiba é surreal. Os nossos itens se sentiram acolhidos pelo povo. É com muita felicidade que a gente veio representar o Norte, o Amazonas, Parintins”, finaliza Lívia.

Participaram do time de azulados, Marciele Albuquerque (cunhã-poranga), Marcela Marialva (porta-estandarte), Valentina Cid (sinhazinha), Edmundo Oran (apresentador), Patrick Araújo (levantador de toadas), Erick Beltrão (pajé) e Alexandre Azevedo (tripa). O Corpo de Dança Caprichoso, músicos, os conselheiros de arte Ericky Nakanome, Edwan Oliveira, e os diretores Carlos Kaita e Neil Armstrong.

A delegação encarnada levou staff completo de itens individuais, com exceção da cunhã-poranga Isabelle Nogueira, que participa do reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo. Estão em Curitiba Israel Paulain (apresentador), Sebastião Júnior (levantador), Edilene Tavares (rainha do folclore), Valentina Coimbra (sinhazinha), Lívia Christina (porta-estandarte), Adriano Paketá (pajé) e Batista Silva (tripa). Completam o time, os músicos e os dançarinos do Garantido Show.