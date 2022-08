Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), no Nilton Santos

Neste domingo (28), Botafogo e Flamengo se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. A bola rola às 18h, horário de Brasília, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Lutando contra o rebaixamento, o Botafogo é o 14° com 27 pontos. Já o Flamengo, que ainda tem esperanças de ser campeão, é o 3° com 40 pontos. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Prováveis Escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Saravia (Rafael); Sampaio (Adryelson), Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Victor Sá e Júnior Santos – Luís Castro

Flamengo: Santos, Matheuzinho, Fabricio Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro – Dorival Júnior

