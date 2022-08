Torres gêmeas ilegais são implodidas nos subúrbios da Índia; vídeo

Duas torres residenciais erguidas ilegalmente nos subúrbios da capital da Índia foram destruídas por implosão neste domingo (28).

A implosão foi controlada, graças a 3.500 kg de explosivos, que destruiu em poucos segundos as “torres gêmeas” de 100 metros de altura em Nova Délhi.

Milhares de vizinhos, além de cães de rua, foram retirados por simples precaução.

“Este é um feito notável de engenharia”, disse o líder da equipe de demolição Joe Brinkmann, citado pelo jornal Times of India.

A Suprema Corte decidiu no ano passado que as estruturas foram construídas ilegalmente em conluio com as autoridades locais.

