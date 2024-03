Brasil supera a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024

O Brasil enfrenta uma dura batalha contra a dengue em 2024, com números alarmantes que indicam uma situação crítica em relação à doença. Recentemente, o país ultrapassou a marca de 2 milhões de casos, um marco que reflete a gravidade da situação de saúde pública.





De acordo com dados do Ministério da Saúde, que compila casos prováveis e confirmados, foram registrados mais de 2 milhões de casos de dengue nas primeiras 11 semanas deste ano. Além disso, o número de mortes confirmadas já ultrapassa 680, um triste indicador do impacto letal da doença.

Este é o maior número já registrado desde que a série histórica começou em 2000, superando o recorde anterior de 2015, quando foram contabilizados 1.688.688 casos. O aumento exponencial dos casos preocupa as autoridades de saúde, especialmente considerando que, em 2023, durante todo o mês de março, foram registrados 381 mil casos de dengue, entre confirmados e prováveis. Esse ano, no entanto, já ultrapassamos quase o dobro desse número, chegando a 714 mil casos antes do fim de março.

Em fevereiro, a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, alertou que a estimativa para este ano era de 4,2 milhões de casos, indicando uma situação preocupante que requer medidas urgentes de controle e prevenção.

Quanto às mortes relacionadas à dengue, os números são igualmente alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde, 682 pessoas já perderam suas vidas devido à doença, enquanto outras 1.042 mortes estão sendo investigadas. O Distrito Federal e Minas Gerais são os estados mais afetados, com 153 e 114 mortes, respectivamente.

Diante desse cenário crítico, dez unidades da federação declararam situação de emergência devido à dengue: Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Amapá, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Essa medida visa mobilizar recursos e esforços para enfrentar a epidemia e proteger a população.

É fundamental que sejam adotadas medidas eficazes de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e que a população esteja consciente da importância da prevenção, eliminando possíveis criadouros do vetor. Somente com um esforço conjunto e coordenado será possível enfrentar essa grave crise de saúde pública e proteger vidas.

Fonte: G1