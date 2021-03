Cabo submarino de Portugal é ancorado em Fortaleza

Um cabo submarino vindo da cidade de Sines, em Portugal, foi ancorado na Praia do Futuro, em Fortaleza, nesta quinta-feira (11), segundo informação do Diário do Nordeste. O equipamento da empresa Ella Link suporta mais de 100 terabits e também passou por Lisboa, em Portugal, Madri, na Espanha, e Marselha, na França.

Existe a possibilidade de também ser expandido até a Guiana Francesa.

Agora já são 14 cabos submarinos instalados na capital cearense, o que faz da cidade um dos maiores entroncamentos de telecomunicação do mundo.

“O Brasil é um dos países que mais produz dados no mundo, e com o 5G nós teremos um aumento ainda maior. Então, nós precisamos de escoamento”, disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em dezembro de 2020.

No mês passado, o Diário do Nordeste noticiou que a Angola Cables estuda a instalação de um novo cabo submarino ligando Luanda, capital angolana, a Fortaleza, além de unir a cidade cearense, São Paulo e Miami, nos Estados Unidos.

A assessoria de imprensa da empresa negou a informação que, por outro lado, foi confirmada pelo secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, ao jornal.

Argentina e Chile também terão cabo submarino

Em janeiro foi a vez de Alberto Fernandéz, presidente da Argentina, assinar com Sebastian Piñera, presidente do Chile, um acordo para a construção de um cabo submarino Transpacífico. “Este acordo nos permitirá fazer conjuntamente a construção de um cabo óptico submarino que ligará Chile, Argentina e América do Sul a Austrália, Nova Zelândia e Ásia”, disse Piñera em entrevista coletiva.

Chamado de “Puerta Digital Asia Sudamérica”, o cabo de fibra óptica sairá de Valparaíso, uma cidade da costa chilena, e seu projeto será conduzido pela Arsat, estatal argentina de telecomunicações.

Sebastian Piñera explicou que o objetivo é ampliar a capacidade dos países de se incorporarem plenamente à sociedade digital global. O governo argentino destacou em nota que o intuito é dar acesso digital aos países sul-americanos, tendo o Brasil como principal mercado, e a países da Ásia-Pacífico sem precisar passar pelos Estados Unidos ou pela Europa.

O valor do aporte financeiro de Chile e Argentina no projeto ainda não foi divulgado.

Entenda a importância dos cabos submarinos

É bastante provável que você já tenha ouvido falar de cabos submarinos. Eles são usados em trechos de mar para ligar estações terrestres e, assim, transmitir sinais de telecomunicações por longas distâncias. Para isso, são instalados no assoalho oceânico.

Esses cabos recebem proteção mecânica adicional para que sejam instalados sob a água: normalmente, têm interior de aço e isolamento especial. Eles podem ser metálicos, coaxiais ou ópticos — os mais utilizados atualmente.

Fonte: Olhar Digital