Cadastro de ingressos para PcDs no ‘#SouManaus 2025’ começa na próxima semana

A Prefeitura de Manaus informa que, na próxima semana, será aberto o lote exclusivo de ingressos para Pessoas com Deficiência (PcDs) no “#SouManaus Passo a Paço 2025”.





Para garantir conforto e autonomia, o público PcD contará com entrada exclusiva e área reservada, podendo realizar, no ato da abertura do lote, o cadastro pessoal e de um acompanhante. A iniciativa reforça o compromisso do festival com a inclusão e a participação plena de todos.

Segundo o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, essa ação representa mais do que logística: é um gesto de pertencimento.

“O ‘#SouManaus’ é para todos. Nosso objetivo é que cada pessoa possa viver o festival com total acesso e conforto. Em breve, vamos divulgar todos os detalhes sobre o lote exclusivo para PcDs, reafirmando nosso compromisso com uma cidade mais inclusiva e com a cultura acessível a todos”.

O “#SouManaus Passo a Paço 2025” reunirá grandes atrações nacionais, transformando Manaus em palco de música, arte e diversidade. O evento, que este ano traz o tema “A Festa do Povo Floresta”, terá sua programação iniciada no dia 2 de setembro, com atividades culturais espalhadas pela cidade, e chega aos dias principais 5, 6 e 7 de setembro no Centro Histórico de Manaus, prometendo a maior edição da história. A proposta é consolidar o festival como referência nacional de acesso à cultura e valorização da identidade amazônica.